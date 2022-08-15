台灣人遭詐騙至柬埔寨事件引發各界關注，傳出有詐騙集團開出高級伴遊1天10萬的條件釣魚，結果高達82名酒店小姐受騙。在美國經營應召站的網紅「小商人」分享，當初有經紀人、妹子了解柬埔寨、美國的相關細節後，向他抱怨美國條件差，「現在我看要跟他們聊天，也找不到人了」。

資深媒體人王瑞德在節目《驚爆新聞線》透露，台灣八大行業由於先前受新冠疫情影響而喊停，柬埔寨、緬甸的人口販子因此找上台灣酒店經紀合作，開出1天10萬元的高級伴遊，吸引台灣82名酒店小姐前往，但下機就被囚禁，3個月讓人口販子海撈5000萬元。

對此，小商人在臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」指出，妹子在美國酒店平均一個月能賺8千至1.5萬美金，若是應召站這種定點的一個月3萬美金很正常，但柬埔寨卻喊出酒店一個月2萬美金，還說離台灣近、包機票住宿、過關輕鬆，國家窮不過很多大陸暴發戶，賭場客、有錢人多，感嘆「想當初不管是經紀跟妹子還來質問我美國怎麼那麼差，現在我看要跟他們聊天，也找不到人了」。

小商人透露，柬埔寨救人真的是吃力不討好的事情，他很多損友靠關係救人被嗆說別多管閒事，不然下一個就弄他們，就算靠外交部或政府幫忙，效果也真的有限，「所以要打工真的別去東南亞了」。