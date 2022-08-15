12月19日起 盤中零股撮合時間縮短至1分鐘 18:062022/08/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為實踐證券市場普惠金融，吸引小額投資人入市的重要措施，為延續核心願景，並兼顧促進零股流動性，提高市場成交機會及效率，證交所宣布，自今年12月19日起，調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘。 《證交所》盤中零股交易撮合間隔時間 12月19日起縮短為1分鐘 大肚和美大橋8月底再招標，力促中彰30分鐘生活圈 世界上最短航線 飛2.7公里最快53秒就能下飛機 #分鐘 #縮短 #撮合 #盤中零股 #時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美貿易倡議談判 最快本周啟動 04:102022/08/15 財經要聞 「歐洲足球的笑話」曼聯35分鐘失4球慘敗 10:402022/08/14 體育 印度輟學生養出獨角獸 04:102022/08/14 產業特刊 在陸台商退場 簡易註銷可減少時間成本 17:122022/08/15 財經 三菱電機 全方位打造智慧工廠 04:102022/08/15 產業特刊 台南海灘暫置蚵棚清完 市府力推減廢 16:362022/08/15 社會 專訪／阿喜想當媽凍卵覓精主 不排斥先有後婚 21:212022/08/12 娛樂 華南產險取得「團傷降損報價智能系統」專利認證 10:172022/08/13 財經 懶得去開關燈？ 換上小米智慧燈具動動嘴巴就解決 09:142022/08/13 生活 「你蔡英文還要整黨賠進來」媒體人飆罵7分鐘拍桌嗆：這叫瞎挺 13:552022/08/12 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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