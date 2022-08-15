為實踐證券市場普惠金融，吸引小額投資人入市的重要措施，為延續核心願景，並兼顧促進零股流動性，提高市場成交機會及效率，證交所宣布，自今年12月19日起，調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘。