為實踐證券市場普惠金融，吸引小額投資人入市的重要措施，為延續核心願景，並兼顧促進零股流動性，提高市場成交機會及效率，證交所宣布，自今年12月19日起，調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘。

《證交所》盤中零股交易撮合間隔時間 12月19日起縮短為1分鐘
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