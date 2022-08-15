周曉芸表示，她將與主委王建順（右）搭配合作，帶給地區不一樣的活力和新氣象。（民眾黨金門縣黨部提供）

柯文哲在6月中旬跨海插旗的台灣民眾黨金門聯絡處升格為地方黨部，曾任國民黨金門縣黨部義務副主委，地方知名企業王大夫一條根總經理王建順出任主委。年底大選在即，他的由藍轉白，是否會在金門出現「藍白合」，引起地方矚目和議論，藍營人士和縣黨部則表示尊重和祝福。

王建順過去也曾獲選為國民黨金門縣卓越青工總會第3屆總會長，對「轉檯」出任民眾黨金門黨部首任主委，他透過縣黨部表示，其實他沒有想到會走上主委這條路，去年民眾黨跟他談及參選時，他也未表示任何的意願。直到今年民眾黨提名的議員參選人周曉芸出現，民眾黨金門聯絡處開幕成立，他聽了柯文哲和周曉芸的演講，也在地方電台個人主持的節目中訪問2人，從他們身上感受到強烈「認真」氣息，而有新的想法和決定。

王建順強調，擔任金門黨部主委一職是他的榮幸，當柯主席講到要「左右逢源」不要「左右為難」時，更是讓他覺得肩上的擔子很重，他期許自己無論過去在哪一個黨派、哪一個職位，他都將秉持自身的專業和經歷，在現在的新職上做最大的努力。

王建順說，目前最首要的任務就是台灣民眾黨深耕金門，讓金門民眾看到一個真正屬於民眾的政黨。

周曉芸也表示，民眾黨將金門升格為地方黨部，代表民眾黨發展金門的決心，尤其是長期的醫療問題與觀光發展困擾金門民眾多時，她將以自己的專業醫療背景與長期經營地方觀光創生的主委王建順做最好的搭配，帶給地區不一樣的活力和新氣象。

當地民眾樂觀看待民眾黨地方黨部升格，普遍認為一向藍天高掛的金門，多了一些潔白的顏色，看起來會更加美麗，希望金門未來有不一樣的遠景。