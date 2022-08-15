海洋運動新藍海！台灣四面環海適合發展海洋運動，但公部門給帆船的資源卻少的可憐，民進黨新北市議員參選人彭莉惠表示，從八里水上運動中心打造大淡海國際港灣休閒區，以運動專班培養帆船選手，並提升新北市體育處為體育局，設立海洋局，將是新北市「向海洋致敬」的具體表現。

彭莉惠昨(14日)在八里水上運動中心打卡，並以「打造大淡海國際港灣休閒區」為標題發文表示：「八里水上運動中心是全運會指定的帆船比賽場地， 也是培養台灣帆船選手未來有希望進軍奧運比賽，為國爭光的地方！」

她指出台灣有多個親海城市，都很適合發展海洋運動，「全台親海的縣市如高雄、台南、宜蘭、澎湖等，都積極的發展海洋休閒運動，甚至讓小學生從小開始藉由海洋運動如帆船、風帆、獨木舟…等親海活動來『向海洋致敬』，接著一路經由運動專班升學進入國中、高中、大學來就讀，期待台灣的帆船選手如桌球、羽球、棒球、網球等一樣，可以進軍世界各大海洋運動賽事，進而在奧運為國爭光。」

彭莉惠指出，帆船運動最能彰顯台灣的海島國家價值，「台灣四面環海，但是做為一個海洋國家，海洋休閒活動還有很大的成長空間！八里水上運動中心的潘偉華教練，是教練的教練，培訓出許多的帆船與風帆國手，語重心長的表示他全力投入帆船人才培訓數十年，但公部門的資源相較於其他運動，帆船的資源少的可憐，而帆船運動，卻是最能彰顯台灣海島國家價值的國際運動！」

她呼籲將新北市體育處升級，並設立海洋局，「體育即國力，新北市29個區有9個行政區靠海，又都是風景優美、無與倫比的國際級北海岸，莉惠在此呼籲，提升新北市體育處的等級為運動發展局及設立海洋局，或許是新北市做為台灣最大直轄市『向海洋致敬』的一個具體表現。」