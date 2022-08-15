CODECHAOS 22 LE＋鞋款，5890元。（adidas Golf提供）

疫情穩定後，民眾更樂於參與戶外活動，能夠保持安全距離又能舒緩生活壓力的高爾夫間接吸引一票新手學習。運動品牌adidas Golf就推出CODECHAOS系列無釘鞋款，全新限量版CODECHAOS 22 LE＋消弭了球員之間的分野，從入門初學到職業選手，都能透過這雙顛覆性鞋款獲得最佳表現。

延續了 CODECHAOS 顛覆性的結構與外觀，限量版CODECHAOS 22 LE＋ 在鞋身側邊使用了由深至淺三種不同色調的棕色三線標誌，代表著球場上的每一位球員都是絕無僅有的個體。除了外表，CODECHAOS 22LE＋ 的內在同樣別具巧思，獨特的紫色鞋墊上印有一群打高爾夫球的松鼠，並以樹木、橡果、旗幟和其他常見的高爾夫元素點綴，為 CODECHAOS 22 LE＋ 鞋款增添活力。

這款限量版 CODECHAOS 22 LE＋ 球鞋同樣配置多項創新技術，包含擴大至前腳掌、足跟及鞋側邊中底位置且為穿著者帶來全面抓地力的 TWISTGRIP 無釘系統。鞋面則採用回收材料進行大膽設計，以多層高性能紡織布料與有色PU薄膜，提供更上一層的抗污性和防水表現。此外，球員在場上踏出的每一步都能藉由中底的BOOST緩震科技獲得舒適回饋。

adidas Golf 不斷受到各種類型的球員所啟發，因此限量版 CODECHAOS 22 LE＋ 以棕色、紫色和白色為視覺

主題；棕色代表著高爾夫文化的傳統，紫色則象徵著更加進步的未來。限量版 CODECHAOS 22 LE＋ 鞋款15日起在全球部分零售門市限定販售。