台南市政府近日極力推動發展關仔嶺觀光，而通往關仔嶺的市道172線，常因道路束縮形成瓶頸段，每逢節慶易造成交通壅塞問題，對此，台南市長黃偉哲今（15）日就在臉書上表示，他們拓寬了172甕仔雞美食大街，讓出遊關子嶺不塞車更方便，引發討論。

黃偉哲在臉書上PO出照片表示，多數市民前往關子嶺會走國道三號，下白河交流道後，沿著南172市道行駛上山，這段路是四線道，整體來說寬闊好走，只是過了山籟會館卻縮減成雙線道，還沒有消化出遊車流反而縮減車道，因此造成交通瓶頸，一到假日上山的遊客與用餐的遊客，經常相互停等在這裡。

因此黃偉哲強調，本次南172市道拓寬的範圍從山籟會館到仙草國小，全長1.5 公里，道路拓寬為18米，不僅是四線道還特別設置人行道，讓遊客漫步甕仔雞美食街，慢慢挑選好店家。市府也期待藉由道路拓寬帶動山腳區域發展及便利，讓民眾來關子嶺泡溫泉、吃美食、拜土地公時行車可以更順暢，心情可以更愜意。