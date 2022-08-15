廣島火燒船情形持續1個小時後才沉入海底

日本又傳出觀光船意外，事發位於瀨戶內海的似島以西約2.3公里處海域，今天(15)上午7時30分左右海巡接獲通報，當時船上載有16名乘客，包括3位孩童。所幸火災當下周圍有一艘漁船碰巧通過，第一時間將所有人救起，順利逃離火燒船。

綜合日媒《每日新聞》、《東京新聞》報導，日本廣島附近瀨戶內海傳出一艘正在進行導覽的觀光船「黑潮7號」發生火災，據悉當天海況良好、天氣晴朗，能見度也不差。幾名目擊釣客表示，當時突然看到船尾竄出黑色濃煙，船上所有人一個個跳進海裡逃生。

一名36歲男子接受採訪時還心有餘悸，表示「我真的很害怕，我們被引導穿上救身衣，別管那麼多跳海就對了…」

影片可以看到，海巡人員趕到現場立刻灑水撲滅，此時火勢依然猛烈、濃濃煙霧直衝天際，火燒船情形持續1個小時後才沉入海底，共計16名旅客在人員指引下立刻跳海，剛好周圍有船隻經過即時救人，才沒有傳出傷亡。初估起火原因為發電機自燃，詳情還有待相關單位調查釐清。