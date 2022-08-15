為鼓勵企業進用身心障礙者，新北市勞工局今（15）日在板橋車站舉辦「共好職場 111年度身心障礙就業促進成果展暨頒獎典禮」，表揚進用身障員工績優單位、庇護性就業服務單位、身障職訓團體等6類共44個單位及個人，同時透過展示公部門協助身障朋友就業相關資源，支持認真工作的身障夥伴。

今天成果展邀請曾獲廣播金鐘獎社會關懷節目主持人獎的身障廣播名人余秀芷，擔任活動主持人，身障表演團體「能量天使」布農族的方羚與阿美族的阿寶，用優美的歌聲帶來開場表演，他們都是身障者在職場有優秀表現的最佳典範。

隨後由勞工局代理副局長葉建能頒獎表揚身心障礙就業績優單位，淡江大學視障資源中心聘有30位身心障礙同仁，占全體員工的6成，獲得進用身障員工績優友善單位；台華陶瓷聘用重度聽語障勞工，教導身障員工彩繪高價陶瓷酒器，每每讓外賓驚訝，同樣獲得表揚。

展場部分展示公部門協助身障朋友就業的「職業探索」、「創業服務」、「職務再設計」、「職災復工資源」、「共好消費」等相關資源，讓民眾了解身障者多元職場樣貌。

葉建能表示，勞工局希望透過成果展示，讓社會進一步了解，身障者已不會侷限在某些特定的工作領域，期待大家能夠創造一個「共好職場」場域，也協助更多年輕的身障者，未來能夠邁向更好的職場。

勞工局表示，新北有超過17萬身障人口，他們常比一般勞工更加珍惜工作機會，也有更用心的工作態度，呼籲企業給予他們更多的支持與適性的工作機會，一起讓身障者職場共好、生活更好。