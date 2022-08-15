台人前往柬埔寨遭人口販賣集團控制、轉賣事件頻傳，然而，有男子收到不明人士加FB好友後，向他提到出國打工免機票、當地司機接送、吃住全包，並且給予優渥薪水「開心賺飽回台灣」，甚至點出打工地點在泰國並非柬埔寨；但是網友一看到工作地點超傻眼，認為「過一條河就kk園區了，完全不用轉賣直接到最慘的地方」。

一名男子在「Dcrad」論壇發文，他表示日前收到日前被不明人士在FB加了好友，他便疑惑的反問對方「台中人嗎？怎會加我FB」，然而對方也無太多閒聊，便直接向他分享國外打工訊息，讓他防備心瞬間提升到最高，並且故意試著詢問國外打工地點「在澳洲嗎？」，對方則表示「美索」，經他一查之後，發現是在泰國，便帶著防備心再深入詢問，不出所料，對方提供免費機票，到當地還有司機接送，還表示「賺飽了回去，可以打錢回台灣」；他拍下著對方提供的資料調查表，並故意留下假資料後，上網PO出文章，提醒各位男生「不要因為聊天的人是妹子，就被騙了」。

男子FB被正妹加好友後，提到可以提供泰國打工「非柬埔寨」，但是，其打工地點卻嚇翻網友。（翻攝自Dcard）

男子FB被正妹加好友後，提到可以提供泰國打工「非柬埔寨」，但是，其打工地點卻嚇翻網友。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「美索過一條河就kk園區了，完全不用轉賣直接到最慘的地方」、「說不定對面是被騙過去的台灣人」、「本來看到你好像很好騙，這個月不用被電擊，結果沒騙到還被耍」、「他應該很急，連表面都懶得跟你做一下，就直接切入正題了」、「被問星座？」。

據了解，GASO國際救援組織成員Sammy提到，KK園區是全東南亞人口轉賣最終站，「豬仔」約上千人，手法最殘暴，若是賣到KK園區，表示已無轉賣價值，不再留活口，若沒用便送去活摘器官，利用園區器官販賣管道賣到國外，且當地是緬甸叛軍屬地，緬甸政府管不了。