天氣越來越炎熱，外出時一定要隨時補充足夠的水分，避免中暑；有許多人會在運動時搭配運動飲料補充流失的營養，來維持體內電解質和水分的平衡。但是有藥師提醒，除非運動超過一小時以上，並且有明顯出汗及感到喘，才有必要透過喝運動飲料來補充能量。較為緩和的運動，補充水分就可以了，不必喝運動飲。

微笑藥師廖偉呈在自己的臉書粉專「微笑藥師Phar.Smile」發文表示，一般生活中鈉是相當容易攝取到的養分，而且因為鈉的攝取量會影響到血壓，每天鈉攝取量不得超過2300毫克，來降低慢性疾病的風險，但最理想的狀況是不超過1500毫克。

廖偉呈表示，大家對鈉的攝取量常有一些迷思：

1.血壓正常一樣要注意鈉含量：

減少鈉攝取量能達到降低血壓的效果，但只是降低少許血壓，身為高血壓患者還是有患上心臟病和中風的風險。

2.運動後不一定要補充鹽分、運動飲料：

正常來說運動超過一小時以上，且有明顯出汗及感到喘，才有需要補充運動飲料；如果是進行阻力訓練，則補充碳水化合物䢎蛋白質就好。而較緩和的活動，則補充水分就足夠，不需要特別喝運動飲料。

3.少吃鹹食不代表鈉的攝取量就不會超標：

不是只有鹹味的食物才包含鈉，許多醬料或佐料因含有很高的糖分而中和了鹽的味道，另外奶酪、麵包等也都等有相當量的鈉。

鈉還是維持人體機能正常運作的必需元素，缺鈉對身體來說也是個問題。（示意圖 /達志影像）

廖偉呈提醒，雖然低鈉飲食是目前被推廣的健康飲食法，但由於鈉還是維持人體機能正常運作的必需元素，缺鈉對身體來說也是非常嚴重的事。一般鈉攝取很少不足，常見可能造成缺乏鈉的原因，有嘔吐、腹瀉、大量出汗、燒傷、嚴重感染、腎病變、利尿劑等。若長期缺鈉會導致容易疲倦、眩暈、低血壓、肌肉痙攣等症狀，甚至可能危急生命。