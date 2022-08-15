（第一銀行推出「好里家在」三部曲形象影片，首部曲描述行員成功攔阻詐騙，藉此提醒民眾對詐騙手法應隨時保持警覺。圖／第一銀行提供） 第一銀行積極阻止詐騙案件發生、保障客戶財產安全，2022年上半年成功攔阻101件詐騙案，合計金額約新臺幣5,200萬元，並於今年推出的「好里家在」三部曲形象影片，力邀擁有「國民老爸」之稱的雙金演員陳竹昇擔任「第一里里長」，首部曲即描述一名疑似被感情詐騙的女子，臨櫃辦理現金匯款時被機警的行員成功攔阻，守護民眾財產安全。第一銀行去年推出「左先生．右小姐」系列形象影片後，獲得廣大迴響，累積突破百萬點擊，為深植「就在你左右」的品牌形象，今年接續推出「好里家在」三部曲，由陳竹昇化身熱心服務的「國民里長」守護里民們生活大小事，影片以詼諧幽默的口吻演出三段不同小故事，內容活潑風趣、笑料不斷。首部曲「好里守護篇－防堵詐騙」（https://reurl.cc/YXXGpa）以類舞台劇誇張的演技搭配寫實情境，生動呈現受騙女子差點匯款給詐騙集團的過程，藉此提醒民眾面對千奇百怪的詐騙手法應隨時保持警覺。第一銀行表示，內部持續強化櫃員教育訓練，運用內政部警政署提供案例及新聞報導最新詐騙手法，提升攔阻成效，同時多方進行反詐騙宣導，漸次構築員工阻詐意識及能力；本次也透過形象影片宣導，請國人隨時提高警覺，不讓詐欺集團輕易得手。「好里家在」系列影片預計9月、10月再分別上架二部曲、三部曲；二部曲「好里支持篇－青安首購」講述一對因購屋問題爭執不休的年輕里民，經里長介紹到第一銀行辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」，進而巧妙化解了兩人的紛爭；三部曲「好里永續篇－ESG攜手未來」述說一名事業有成卻心情鬱悶的企業老闆，在里長的開導下，決定跟著第一銀行腳步，走向ESG（環境、社會、公司治理）企業轉型的道路，因此變得積極又開朗。未來第一銀行將持續發揮金融業的影響力，攜手客戶、供應商及社會大眾共同投入ESG，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標，並如同第一里里長的角色，秉持「就在你左右」的精神服務客戶，成為民眾首選的第一品牌。