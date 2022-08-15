「民謠創作才子」黃玠醞釀許久的《今年，25歲》巡迴演唱會將在本周六（20日）從高雄登場，近期搶先釋出紀念出道15周年全新錄製的同名單曲〈25歲〉MV，找來演員周孝安擔任男主角，不但彈吉他重現黃玠經典作品，也首次以爸爸角色入鏡，呼應目前個人身分，他開心表示：「得知要演出黃玠的MV時非常期待，除了很欣賞他的創作，也終於有機會把許久沒彈的吉他拿出來複習。」

MV選在知名Live House女巫店取景，相隔多年黃玠回到剛出道的表演場地，感性提到：「這裡是我歌唱的起點，很開心能跟大家一起見證我的『25歲』。」他日前還舉辦線上募集活動，邀請樂迷一起加入MV演出，沒想到吸引近400位粉絲熱情報名，看到各種感動回饋留言，一度差點讓他淚灑電腦前。

黃玠招牌抒情作品〈25歲〉收錄在首張專輯《綠色的日子》，當初由魏如萱演唱，面對眼前未知挑戰，唱出成長內心徬徨，卻也成為許多樂迷療癒自我的重要之作，也是黃玠常在現場演唱的曲目。迎接出道15周年，他重新演繹這首歌，注入自己中年惆悵心境，在人生步入40歲大關之後，回首過往年少的自己，反而多了一絲懷念情感：「〈25歲〉大約是當兵時期完成的歌，那時我也對未來感到迷惘，更沒想過把歌唱當作一輩子的事業，如今我跟大家都一起長大了，希望我們還能保有當時的心情。」