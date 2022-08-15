BA.5攻進台中市！中央流行疫情指揮中心今（15日）公布中部出現8例BA.5，其中有7例為台中市民眾，年齡從10歲到70多歲，確診日期從7月29日到8月8日，據悉全為二次感染，且經疫調7人沒有家人或同事等關連性，顯示疫情已在進入社區。

中央流行疫情指揮中心公布15日全國新增1萬5596例本土個案，台中市新增1897例本土個案，其中94.67％為快篩陽確診，而相較前一周（8月8日）1850例，有0.02％的增幅。

值得注意的是在中央疫情記者會上，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，受到變異株入侵社區的影響，確診人數可能開始回升；也公布33例BA.5本土個案，北部22例、中部8例、南部3例，台中市衛生局證實台中市即佔7例，確診日期從7月29日到8月8日。

台中市衛生局指出，7人年齡介於10歲以下至70多歲之間，有4人接種3劑COVID-19疫苗、3人無接種紀錄，目前皆已解除隔離。據悉7人都是二次感染，且7人沒有任何職場或家庭關連，在其基因定序結果出爐後，初步疫調，7人出自不同家庭，尚找不到生活場域關連性，目前已匡列12名接觸者採檢。