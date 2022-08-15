近年來鳳山地區汙水下水道系統屢傳遭受廢油汙流入事件，導致鳳山水資源中心生物處理系統效能失效，並嚴重影響放流水質與再生水供水。高雄市水利局除獲得工程款整建外，未來也將利用科技監測系統，預防不法分子偷倒廢水。

此工程在汙水下水道系統增置5組智慧型遠端監測設施，可將上、中、下游的水質與汙染濃度等資訊，透過物聯網科技傳輸至中央監控室，達到早期預警及提升緊急應變的能力。

為預防不肖業者偷倒廢棄油汙與廢水等流入鳳山水資源中心，內政部營建署於2020年8月補助水利局辦理「高雄市鳳山水資源中心增置專用下水道遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施統包工程」，工程經費為1億530萬元，於去年9月8日開工，並於今年8月3日如期竣工，補強鳳山、鳥松一帶下水道水質監測。

對於以往出現嚴重或可能遭偷倒熱區，裝設25組具有車牌辨識系統的CCTV攝影機，及50組高科技智慧型人孔蓋傳感器等設備，即時監控可疑槽車排入有機溶劑、水肥及廢油等高濃度汙染物，嚴防不肖業者違規排放行為。