行政院長蘇貞昌（前左三）到雲林縣主持「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心」動土典禮，送出逾150億元大紅包。（行政院提供／張朝欣雲林傳真）

行政院長蘇貞昌15日前往雲林縣虎尾鎮，主持「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心」動土典禮，強調為雲林帶來研究中心40億經費、台大虎尾院區擴建111億，2個大紅包逾150億。另有中部科學園區虎尾園區招商成功、台西綠能園區全面發展2個好消息，有醫療有產業，讓雲林不只健康更有繁榮。

蘇貞昌在動土典禮後表示，此次送來2個大紅包，研究中心20億，營運後再20億，總共40億元；還有隔壁棟台大雲林分院虎尾院區擴建111億，這麼多經費補助，就是要守護國家、照顧人民，如果有惡鄰侵門踏戶，大家要團結一致對外；照顧人民則是方方面面，興建大機場人民不一定每天可用到，但若是醫院，大家都用得到，愈老愈須要。

蘇強調研究中心是國家級的，興建後未來5年的營運人事費用都準備好了，列入計畫1次核定，這對全國長輩有很大的幫助，了解台灣長者未來有什麼需要，也是一種超前部署，先進國家都已經這樣作了，台灣的醫療是一等一的，所以政府已補助經費開始運作了，啟用後雲林人可就近先享受。

蘇指出，台大虎尾院區也要趕快增建起來，原本預算50億，結果愈編愈多，現在已是100多億，但不論如何，就是要盡快一次到位作好。以前民眾要到台大醫院都要跑到台北，現在多元社會多核心，看病不要舟車勞頓，長者更要就近，趕快建好就近服務大家。

蘇最後提到，還有2個好消息，虎尾科學園區招商成功，很多大廠要在雲林設廠，可帶來很多工作機會與很大產值。還有台西綠能園區，要讓它整個發展起來，綠能起來產業進來，不只是醫療照顧，更帶動整個地區的發展，有健康更有繁榮，希望中央地方合作，一起見證雲林的大喜事。