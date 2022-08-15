民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲風波，日前宣布退出桃園市市長選戰，但今又遭控台大碩士論文由當時助理也是現新竹市北區議員參選人楊玲宜代寫，而楊玲宜臉書火速澄清怒嗆「如果有其他指教歡迎向法院提告」，國民黨立委鄭麗文狠酸，叫爆料的人提告的邏輯讓人不解，楊玲宜不敢告是默認了，還是怕法院認證？

鄭麗文表示，早在7月30日小智競辦公開提供台大學倫會的資料，研究緣起居然出現留言，就已經被大家質疑有「代筆」的痕跡，現在被媒體爆出是由含楊玲宜在內的助理們代筆，到底是想企圖幫小智洗白？還是在提油救火？難道小智口口聲聲捍衛自己的清白的方式，就是承認找助理代筆嗎？因為是別人幫忙抄襲，小智只是選擇性揭露，難怪內容都不熟。

她說，請問課程都是助理上的，論文也是助理抄的，碩士學位跟小智有什麼關係？被台大撤銷學位也是剛好而已吧？中華大學預計在本周公布學倫會審查結果，還遭DPP黨內人士爆料結果不理想。

鄭麗文指出，被媒體爆料幫忙抄的助理楊玲宜今天確診，剛好無法出來面對，只能發文澄清論文事件「歡迎大家向法院提告」、「子虛烏有的故事恕我無法奉陪」助理的澄清邏輯也讓人非常不解，現在是不是流行歡迎別人提告自己無法奉陪？但楊玲宜被爆出幫忙抄，大家都在等她向媒體提告自證清白，不敢告是默認了，還是怕法院認證？

她直言，小智遭台大撤銷學位後，指導教授陳明通就用先處理國安問題拒絕回應，「小智和01的邏輯是不是陳教授真傳？」小智學位撤銷前不是還三度發文澄清嗎？論文爭議爆發後有沒有打給余正煌企圖封口？怎麼現在就不敢回應了？教授是不是該負起最大責任？還是指導教授默許的才不敢說？為什麼小智論文與陳明通寄信討論，收信人都是楊玲宜？

「通通下台好嗎？」鄭麗文強調，雖然台大說小智論文抄襲，但小智還是堅持為自己的清白奮鬥，指導教授陳明通還有臉繼續當國安局局長嗎？並呼籲根據《學位授予法》規定，代筆者可處30萬元以上、100萬元以下罰鍰。