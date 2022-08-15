梁佑南參與拍攝反詐騙的公益宣導影片。（民視提供）

52歲的梁佑南受臺北市政府警察局之邀，參與拍攝反詐騙的公益宣導影片，她15日提到自身遭詐騙經驗，透露6年前與朋友合夥投資保養品，先投資了200萬台幣，剛開始出來的商品很不錯，後來對方告知要增加資金外銷大陸市場，讓她又丟50萬進去，沒想到友人突然失蹤，「後來聽說對方老公在大陸出事，我的錢全部都拿去處理她老公的事情，她把我的LINE和FB刪掉，我現在真不敢再相信投資了。」

她更透露，當時要協助仲介到大陸的窗口，是白雲的前妻紫衣，「我們給了她很多的原物料和商品，但後來全部都沒消息，我們也鬧得不愉快，我跟友人要錢，她也給不出來，最後就沒連絡了」。

梁佑南還分享媽媽曾接到她被綁架的電話，急著去郵局匯錢，因為不識字才沒遭騙成功，「我媽那時候都準備把定存解約，她覺得退休金都給出去也沒關係，只要我平安就好」。後來派出所警察也來，靠姊姊聯絡劇組人員才確定梁佑南平安無事，「因為我當時正在拍戲沒接到電話」。她說很多長輩可能識字不多，加上都自己住，聽到電話那頭有人哭就會著急，失去思考的判斷。

此外，她的小孩上學時，老公也接到小孩在學校失蹤的電話，話筒還有小孩哭泣的聲音說「爸爸，我賣毒品被抓走！」結果老公很冷靜說「你要做這種事情，就自己承擔」，沒想到強硬的態度，反而逼退詐騙集團，再也沒接到電話。

近期不少台灣年輕人遭詐騙至柬埔寨進行人口販運、凌虐性侵甚至活摘器官販售致死，以至於人心惶惶，梁佑南語重心長表示，出去的年輕人多半都是在台灣職場失意，有些父母用語言暴力、情緒勒索傷害孩子的自尊心，他們才會賭氣想要出去闖天下。她苦勸為人父母不要再對孩子情緒勒索，講話也不要太激進，因為孩子可能就會抱著「我就出去賺大錢給你們看」的心態出國冒險，「PUSH孩子們的可能就是父母們的這些嘴巴！」

梁佑南說，她看到新聞真的很痛心，也開始思考並檢討自己跟小孩的對話與相處，以前女兒會抱怨「媽媽妳很愛情緒勒索」，她發現家長也要改變，才能跟小孩對話，不然很怕小孩意氣用事，就跑到國外「淘金」誤入陷阱。

她也鼓勵年輕人找工作要評估風險，建議可以跟家長討論，工作慢慢找，但自身平安健康很重要。她提醒：「在土生土長的台灣都無法出頭天，怎麼會覺得出國能有機會？很多人被騙去當客服，但台灣的客服都無法賺那麼多錢，怎麼會覺得去國外當客服可以賺大錢？」