教育部統計，自今年5月1日至今，校安通報海外打工詐騙案件共2件，地點疑為緬甸及柬埔寨，教育部已要求全國各級學校於111學年度第1學期友善校園週加強宣導，避免發生憾事。

教育部告訴中央社記者，將透過警政聯繫會議，持續推動校園反詐騙通報聯繫作為及實務工作推動交換意見，將海外打工遭誘騙，納入柬埔寨、緬甸等議題，並請內政部警政署提供專業人才庫，提供各級學校辦理反詐騙宣導。

教育部說，4月已函請各級學校加強宣導海外高薪打工詐騙事件防治，8月再函請內政部、外交部、法務部、勞動部及交通部協助提供最新宣導資料，將彙整轉請全國各級學校於111學年度第1學期友善校園週加強宣導。

教育部表示，將透過所屬平台投放反詐騙宣導訊息，包含教育部校園安全暨災害防救通報處理中心、官網、境外生學生輔導人員支援體系計畫資訊交流平台及各級學校相關平台。

教育部說，發布各級學校寒暑假「學生活動安全注意事項」，家長及師生可透過查詢警政署「165全民防騙」網站公告資訊，或加入警政署165反詐騙LINE了解最新詐騙手法。