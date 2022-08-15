22歲星二代歐陽娜娜近年活躍大陸演藝圈，一舉一動都是外界的焦點；昨（14日）是2022微博電影之夜，歐陽娜娜為嘉賓之一，身穿一襲黑色細肩帶短禮服走紅毯，而她的工作室也曝光多張精修圖，歐陽娜娜大露美胸和長腿，讓網友看得直呼：「太辣！」

歐陽娜娜工作室14日下午在微博搶先曝光紅毯造型，照片中，歐陽娜娜頂著黑色的大波浪捲髮，化著煙燻妝和橘色系唇膏，在耳朵、脖子配戴巨型鑽飾，華麗不已；服裝部分，歐陽娜娜穿著黑色細肩帶深V小禮服，秀出直角肩、性感鎖骨和ㄦ字美胸。

其中一張精修圖，歐陽娜娜還張開雙腿，火辣又不失個性美的風格，獲得網友一致好評，紛紛留言：「寶貝！好看好看」、「拍出了電影海報的感覺」、「今天狀態好好啊！有被電到」、「午夜黑玫瑰！冷艷感拉滿」、「不愧是歐陽辣辣」。

歐陽娜娜的紅毯造型很美豔。（圖／微博@歐陽娜娜工作室）

歐陽娜娜小露美胸。（圖／微博@歐陽娜娜工作室）

不過，歐陽娜娜拍這組藝術照時，其實有穿一雙黑色過膝厚底長靴，被不少網友吐槽：「有事好商量，那個長靴走紅毯就別了吧，既然造型沒讓大家失望，鞋子也別失望，跪求」、「能不能把美腿給我們看看」、「穿小拖鞋都比這黑長靴好看」，所幸歐陽娜娜有參考網友的建議，正式現身電影之夜時，把長靴換成高跟涼鞋，大方地露出一雙美腿。