星宇航空（2646）公布半年報，上半年營收6.32億元，年增80％，稅後虧損26.64億元，每股虧損2.03元。

星宇航空表示，台灣邊境政策逐步放寬，旅運市場有望重拾信心，星宇下半年還有八架飛機交機，隨運能擴大，既有航線穩定增班，並籌備開闢旅遊航點，預計明年4月航網版圖拓展至美國洛杉磯。

今年全球疫情趨緩，各國邊境逐步鬆綁，星宇載客人數較去年同期成長67％，客運營收增加82％；貨運方面，整體艙位需求平穩，載貨量較去年同期成長43％，貨運營收增加81％。截至7月，星宇機隊有9架A321neo、2架A330neo，其中A330neo已於6月開始投入區域航線營運，緊接著下半年預計再交付4架A321neo、2架A330neo、及2架A350廣體客機。下半年除開闢日本札幌航線，也會在東南亞開闢新航點，另A350預定10月交付二架，預計明年春天首飛美國洛杉磯。

星宇航空已完成公開發行，預計9月興櫃掛牌，資本額183億元。