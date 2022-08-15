台北市沈姓男子今年初遭林姓、朱姓及施姓男子押走，沈男遭毆打拘禁並被迫簽下本票、借據，沈男受虐被打到骨折、橫紋肌溶解。台北地檢署依私行拘禁、強制等罪將林姓男子等3人起訴。

檢方調查指出，沈男因欠下近百萬賭債向林男借錢，今年2月4日晚間，林男約沈男外出協商還債，沈男赴約後，遭林男持棍棒毆打，遭脅迫簽下借據及本票；沈男被凌虐、全身傷痕累累，手指被打到骨折，還出現橫紋肌溶解，全身多數受傷。