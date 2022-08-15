近期柬埔寨打工詐騙事件頻傳，民進黨立委王美惠今（15日）表示，找工作一定要提高警覺，只要看到「高薪徵才」、「包吃」、「包住」、「包機票」、「海外旅遊」等徵求海外工作者的字眼，千萬要小心，以免落入人蛇集團的詐騙圈套。

王美惠表示，現正值畢業求職的高峰期，很多社會新鮮人單純，容易聽信不實廣告，以為找到好的工作機會，實際上是落入詐騙圈套。要嚴肅提醒大家，天下沒有白吃的午餐，千萬不要聽信任何不合理的待遇和福利，保護自己才是上上策。

王美惠強調，也不單是海外求職存在陷阱，現詐騙集團手法多樣化，有的會透過通訊軟體私訊民眾，進行不實宣傳；詐騙集團手法不斷推陳出新，還會跟進新聞話題，將舊的詐騙手法重新包裝後再行騙，如果接到任何可疑資訊，如：必漲飆股、單一頁面的活動網站等。

王美惠表示，只要是來路不明的訊息，記得都要先撥165反詐騙電話，或110專線求證，確認後再行動。多一步求證，多一分保障，也會要求中央各部會，對於層出不窮的詐騙手法，一定要全力防堵，保障國人的權益與安全。