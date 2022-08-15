上海宜家（IKEA）上週六晚間突然宣佈臨時封控，據網上多則影片顯示，現場民眾因擔憂被就地封控2天，直接衝往大門逃離現場，景象猶如電影《屍速列車》。在與大門警衛發生衝撞後有數十人成功逃出，場面一片混亂。

從網上數則在宜家商場拍攝的影片顯示，當上海宜家廣播臨時進行全面封控時，驚慌的民眾毫不猶豫直接衝向大門出口，商場保安人員則快速進行圍堵，但民眾奮力往外掙脫，企圖在大門封鎖前逃離商場，在劇烈的衝撞中發出慘叫聲，最終保安抵禦不住，有數十人突破重圍逃離現場。

微博上亦有當晚被封在宜家商場內民眾記錄現場情況稱，剛進商場就被廣播通知臨時封控，最後在周日凌晨0時40分搭上大巴，和大家一起等著被送入安置點，並於凌晨2時45分，熄燈睡覺。

上海官方微博表示，有外地來上海的人員核酸檢測異常，依據有關防控要求，徐匯區對相關區域和人員進行排查管控。這名陽性感染人的密切接觸者活動軌跡涉及徐匯區宜家，依規定對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員實施2天閉環管理和5天健康監測，徐匯區亦將進行全區3天2檢核酸普篩。若排查情況沒有異常，商場將恢復正常營業。

外媒指出，暫時無法確定這些網上流傳影片的真實性，上海官方亦未回覆媒體此置評的要求。據上海衛健委通報，上海周日新增6宗本土感染。而導致宜家被封控的病例是一名名從拉薩返回上海的6歲無症狀感染者，其活動軌跡包括徐匯區宜家。

宜家中國官網15日也持續顯示宜家徐匯商場閉店一天，為顧客帶來不便請求諒解，未再多做說明。