國科會今（15）日於基隆港舉辦「基礎科學促進永續發展國際年 IYBSSD—臺灣系列推廣活動」啟動典禮，蔡英文總統親臨到場祝福，並為啟動典禮鳴笛啟航，揭開整年度的活動序幕。對此，民進黨基隆市長候選人蔡適應今（15）日就在臉書上表示，今天啟航的勵進號、海研一號、海研二號、海研三號，是推動國家科學研究的重要推手。

聯合國教科文組織（UNESCO）為了強調展現基礎科學對實現永續發展目標的重要性以及貢獻，選定2022年7月到2023年6月為基礎科學促進永續發展國際年（International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD 2022），並邀請各國透過發起多元活動共同響應。而台灣由國科會發起國內響應並慶祝IYBSSD活動，期盼各界人士和組織能共襄盛舉，重視基礎科學在全球快速變遷的社會中，實現永續發展目標所扮演的角色，並深化全民科學思維及素養。

蔡適應在臉書上指出，他今日下午陪同蔡英文總統、行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠及海地共和國大使潘恩，在基隆出席「基礎科學促進永續發展國際年IYBSSD-臺灣系列推廣活動」啟動典禮。蔡適應表示，台船基隆廠為台灣打造許多科研船隻，包含今天啟航的勵進號、海研一號、海研二號、海研三號，是推動國家科學研究的重要推手，期盼國科會未來持續投入台灣的海洋科學研究，讓台灣的海洋科學持續邁進。