彰化縣議會15日召開臨時會，會中審計室進行110年度決算審核報告，其中歲入歲出相抵，審定騰餘7423萬元，不過審計室還是針對建設執行績效低提出檢討，少花34.3億多元建設和業務歲出預算，遭議員抨擊，縣府表示，沒錢沒必要打腫臉充胖子，所撙節下來的經費，都依縣政規劃用在最需要的地方。

攤開審計室做的決算報告中可以發現，縣府110年度歲入決算約501.3億、歲出決算約500.5億，決算賸餘7423萬元;另外舉債80億弭平差短跟還舊債，年度收支短絀約10.9億元，報告書統計，110年度歲出決算應付保留數為54億2781萬元，包括縣府、衛生局、文化局等保留決算金額太高，審計室認為執行績效有待加強檢討提升。

綠營議員賴清美就砲轟，疫情很多活動都取消，但「減少不算政績」，許多建設計畫都停滯不前，應該要花的都不花，去年根本整個建設空轉;藍營議員曹嘉豪則認為，疫情關係影響各行各業包括整體縣政，減少開支沒有獲得認同就算了，還被酸言酸語，加油添醋揶揄，縣府財政狀況是近20年最好的，為了打而打相信並非縣民所認同。

決算報告書中認為，縣府計畫執行不力，相關局處是業務推展延宕，有許多預算未能在年度內完成，實際進用員額太少，使得人事費用節餘、收入並列預算收入都未達標，因此才會減支賸餘，而264項編定施政計畫中，已完成有169項，尚在執行中94項，未執行1項。

被點名的衛生局解釋，保留款支付縣內10棟長照大樓建設，中央核定每坪10萬但遇到疫情原物料飆漲，縣府已追加每坪造價12至13萬，已經陸續發包施工中;文化局也說，保留款大部分都是文資相關計畫或工程修復，部分古蹟、歷史建築修復等都會陸續在今年完工。

縣府財政處則強調，縣府尚有債務，沒錢就不必打腫臉充胖子！所撙節下來的經費，依縣政規劃用在最需要的地方；三年前(107年底)，縣府債務高達421.62億元，經通盤檢討歲入歲出落差，整合資源、撙節開支並拓展財源，接續2年109及110年度彰化縣歲入出決算仍為剩餘各為0.16及0.74億元。