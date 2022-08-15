8月15日是日本投降紀念日，韓國也將這一天定為「光復節」，慶祝擺脫日本的壓迫與殖民，全國放假。韓國總統尹錫悅發表光復節感言，但同時呼也呼籲改善與日本關係，解決兩國的歷史爭端。另外，他也提到希望與北韓和和平相處，只要北韓放棄核計畫，可以對其提供經濟援助。

從 1910 年韓國遭到日本併吞，到1945年第二次世界大戰結束，日本一直統治著整個朝鮮半島，雖然日本戰敗而解放了韓國，但是緊接著是冷戰，半島以北緯38度線為界，畫分成北朝鮮與韓國。

韓聯社報導，尹錫悅在光復節致詞時，提到韓國的先賢提出《三一獨立宣言》、上海大韓民國臨時政府憲章，以及尹奉吉義士體現的獨立精神，韓國的獨立運動，是要建立韓國人當家做主的民主共和國，建立尊重自由、人權、法治的國家，而非忽視自由人權的極權主義國家。

接下來提到韓日關係，「過去為爭取並捍衛自由，我們需擺脫日本的政治統治。然而如今的日本，是我們的近鄰，應攜手應對威脅全球公民自由等各種挑戰。」

他主張繼承南韓前總統金大中和日本前首相小淵惠三聯合發表的《21世紀韓日新夥伴關係共同宣言》精神，儘快恢復併發展韓日關係。

他說：「當韓國和日本已具有共同的普遍價值觀時，也將有助於解決兩國之間存在的歷史問題。」

韓日的歷史爭議相當巨大，在二戰時期，日本以強迫與誘騙的方式，將韓國人成為工業奴隸，從事最沉重的工作，更爭議的是慰安婦問題，也就是強迫婦女在戰時妓院為其軍隊工作。

接著講到與北韓的關係，他提出對北韓的大規模支援，稱為「大膽計劃」，包括大規模糧食支援、發電和輸配電基礎建設、港口和機場現代化、提升農業生產的技術支援、醫院和醫療基礎設施的現代化、國際投資及金融支援等等。

在東京，日本首相岸田文雄也紀念二戰終結，並承諾不再發動戰爭。他說：「我們永遠不會再重蹈戰爭的覆轍。必將繼續履行這一堅定的誓言，在一個衝突仍然有增無減的世界裡，日本是和平的積極倡導者。」

但是，岸田內閣中的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，以及復興大臣秋葉賢在今日參拜靖國神社，使得韓國政府批評日本沒有反省的誠意。

韓國外交部發言人發表聲明表示：「韓國政府敦促日本正視歷史，請謙遜和真誠地反思過去。」