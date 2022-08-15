俄軍併吞的克里米亞境內薩基空軍基地(Saky airbase)9日傳出連環爆，襲擊地點就位於西南端基地大型停機坪，造成1死、13傷，損失包括Su-30、Su-24共8架戰鬥轟炸機。究竟誰才是幕後主謀，俄烏沒有任何一方做出合理解釋，若烏克蘭對此負責，將是戰爭以來最大膽的攻擊之一。知情人士透露，可能是烏軍特種部隊或是被稱為「游擊隊」的成員所為。

為了更深入了解來龍去脈，《華盛頓郵報》分析了兩部影像，以及訪問多名目擊者、軍事專家後，證實一個小時內薩基空軍基地發生至少6次爆炸。對此，五角大廈官網報導並未將襲擊歸咎於烏克蘭，內部一名高級官員表示，「烏克蘭已經鎖定目標，國防部無法確定使用哪些武器」。

白宮官員表示，國家已限制在俄領土範圍使用美國提供的武器。但軍事專家認為克里米亞地區本身具爭議性，以烏克蘭的角度非常合理，因為外界多視該區被俄羅斯兼併。

事發後幾個小時內，俄方澄清起因是基地工作人員未遵守安全規範，才會意外引爆導致火災，《華郵》分析不排除這點；至於克里米亞領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，已將恐攻威脅警戒提升，沒有進一步評論烏軍是否參與。

烏克蘭含糊帶過暗示了幾種論述，包括特種部隊在基地放置炸藥、使用無人機投擲炸彈，或是烏軍以精準武器打擊範圍超出預期。烏國匿名官員指認襲擊是特種部隊或是被稱為「游擊隊」的成員所發起的。反對派人士長期活躍在與克里米亞接壤的城市刻松（Kherson），他們被指控是發起者。

全國公共廣播電台則聯繫到2名烏克蘭軍事高級人員，皆否認上述消息；對此，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對洩密事件展開調查，表示「告訴媒體細節的舉動非常不負責任，說得愈少，對我們的國防計畫愈有利…」