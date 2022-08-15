俄軍併吞的克里米亞境內薩基空軍基地(Saky airbase)9日傳出連環爆，襲擊地點就位於西南端基地大型停機坪，造成1死、13傷，損失包括Su-30、Su-24共8架戰鬥轟炸機。究竟誰才是幕後主謀，俄烏沒有任何一方做出合理解釋，若烏克蘭對此負責，將是戰爭以來最大膽的攻擊之一。知情人士透露，可能是烏軍特種部隊或是被稱為「游擊隊」的成員所為。

為了更深入了解來龍去脈，《華盛頓郵報》分析了兩部影像，以及訪問多名目擊者、軍事專家後，證實一個小時內薩基空軍基地發生至少6次爆炸。對此，五角大廈官網報導並未將襲擊歸咎於烏克蘭，內部一名高級官員表示，「烏克蘭已經鎖定目標，國防部無法確定使用哪些武器」。

白宮官員表示，國家已限制在俄領土範圍使用美國提供的武器。但軍事專家認為克里米亞地區本身具爭議性，以烏克蘭的角度非常合理，因為外界多視該區被俄羅斯兼併。

事發後幾個小時內，俄方澄清起因是基地工作人員未遵守安全規範，才會意外引爆導致火災，《華郵》分析不排除這點；至於克里米亞領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，已將恐攻威脅警戒提升，沒有進一步評論烏軍是否參與。

烏克蘭含糊帶過暗示了幾種論述，包括特種部隊在基地放置炸藥、使用無人機投擲炸彈，或是烏軍以精準武器打擊範圍超出預期。烏國匿名官員指認襲擊是特種部隊或是被稱為「游擊隊」的成員所發起的。反對派人士長期活躍在與克里米亞接壤的城市刻松（Kherson），他們被指控是發起者。

全國公共廣播電台則聯繫到2名烏克蘭軍事高級人員，皆否認上述消息；對此，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對洩密事件展開調查，表示「告訴媒體細節的舉動非常不負責任，說得愈少，對我們的國防計畫愈有利…」

文章來源：Ukrainian Forces Make Some Gains in North, South
文章來源：At least six explosions hit Crimea air base in nearly an hour
文章來源：Who was behind the explosions in Crimea? Ukraine and Russia aren't saying
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