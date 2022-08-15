資誠PwC指出，美國聯邦眾議院日前以220：207通過「降低通膨法案」，最快本周生效，其中，對於特斯拉等電動車產業鏈將是一大利多，惟對台商在美子公司而言，若有發行庫藏股或符合最低稅負制等則需格外留意。

此法案的前身為「重建美好計畫架構」，由於原先「重建美好計畫架構」法案的預算規模以及涵蓋的項目太過龐大，導致在參眾兩院都難以通過，因此在多次來回磋商後提出「降低通膨法案」，此法案主要著重在對抗氣候變遷暨發展乾淨能源及擴大聯邦政府稅收來源。

「降低通膨法案」將提撥高達3,690億美元的預算來對抗氣候變遷，包括投資發展能源安全與乾淨能源，並提供多項稅務優惠在能源產業，此為美國歷史上針對綠能產業最大規模的投資，目標在2030年前讓溫室氣體排放量相比2005年降低約40％水準。

電動車方面，既有上限7,500美元的「電動汽車購買稅收抵免」則延長到2032年，其針對特定電動車款年銷售超過20萬輛的製造商，相關消費者無法取得抵免的相關限制也於此次法案移除，受益的製造商將主要為特斯拉及通用汽車，尤其對在美電動汽車市占率高達70％的特斯拉來說，將是一大利多。

另外，針對購買二手電動車也追加提供上限為4,000美元的稅收抵免。適用此獎勵措施的其他條件主要有兩項，符合資格的電動汽車必須在美國組裝，且其電池之貴金屬及其他零組件於2024年開始在美國或其自由貿易夥伴生產的比例應至少為50％，該規定比例也會逐年提高，2028年之後需達到100％。

而近兩年來，由於疫情影響、美國聯邦稅局僱員不足、技術設備老舊等因素，國稅局在業務處理的進度嚴重落後，甚至在追稅也力有未逮，最新的公開數據顯示2021年的稅報仍有將近1,100萬份尚未審閱。預計「降低通膨法案」通過後，會挹注800億美元給 IRS 以加強稅局的稽徵能量及效率，並在未來的十年為美國帶來共 1,240億美元的財源。

至於最低公司稅法案首先提出針對帳面獲利三年平均超過10億美元但透過稅上扣抵及優惠而使實質稅率低於21％的大型企業，課徵15％的最低公司稅。預期將在未來的十年間為美國帶來2,200億美元以上的稅收。

另針對美國上市公司實施庫藏股課稅1％，預計將在十年間提供美國740億美元的稅收。此項法案主要針對那些美國長期以回購庫藏股來提高股價的公司，可能會刺激這些公司派發股息。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，由於美國乾淨能源多仰賴進口，此法案將使美國企業加大投資綠能及其相關零組件或原物料。其中，特斯拉近年邀台商至墨西哥設廠，也可能是為了因應此法提前部署。

隨時間推移，未來電池及其他乾淨能源在美及其自由貿易夥伴生產的比例只會慢慢提高，又近年台美貿易協定也逐漸走上談判桌，可以預見台商未來在美洲供應鏈的布局也將受此法影響。

雖然此法案將提高IRS的預算以加強其處理業務的能力，然而，資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆認為此舉短期內無法立即見效，納稅人若有退稅或其他需要IRS處理的需求，仍需耐心等待。但可以預見的是，美國納稅義務人未來將可能面臨更高的稅負遵循壓力。

另受15％最低公司稅影響的全球企業應不超過150家，且此法案討論的最低公司稅率，與OECD公布的第二支柱全球最低稅負實質稅率15％之間的相互影響仍有待觀察。

蔡怡歆建議，大型台商若在美國設有子公司，須檢視公司帳面獲利是否落入該法而產生額外的稅負。針對庫藏股加課1％，雖然此法案同步適用於美國上市公司持有50％以上的關係企業，但也有許多豁免條件，若該年度買回股票價值未達100萬美元即不需加課此1％。因此，對大部分台商而言影響有限。

蘇宥人表示，「降低通膨法案」將為目前拜登上任後最大規模的稅務調整，建議美籍人士及有計畫赴美投資的台商可與專業人士討論，了解此次法案對於自身稅務之影響，及時採取適當的因應措施、管理自身稅務風險。