透過清理庫存打消呆帳、內部管理優化及多元採購方案的調整，國內拉鍊龍頭宏大拉鍊(8932)上半年EPS 0.35元，已擺脫連續12年本業虧損；宏大總經理蔡焜煌表示，公司對於未來經營狀況審慎樂觀。

宏大累計今年上半年合併營收5.29億元，與去年同期相較小幅衰退0.17%，不過，在不追求一昧衝高營業額，而改以獲利為導向的新政策下，上半年的營業利益率已達4.27%，比去年同期的營業損失率0.67%，大幅改善。

宏大拉鍊是國內唯一上市櫃的拉鍊公司，蔡焜煌指出，這十多年來營運不佳，是因為大陸廠商的崛起，低價競爭的結果導致宏大連年虧損。不過，經過新團隊的調整，以及對營運策略的精改，目前公司體質已恢復成長軌道。

蔡焜煌表示，企業獲利是企業對股東的基本責任，上半年獲利數字原先預估應該在0.6元左右，因為公司採用保守會計原則，多提存貨跌價損失，以及應收備抵，導致獲利數字縮減。

下半年營運平穩，加上高提的備抵回沖利益，市場預期，宏大今年營運可望有明顯的獲利成長。