網紅黑男（本名：陳彥伯）先前曾當過鋼琴老師，王子、吳思賢等名人都是他學生，後來透過工作接觸到網路短片，踏入Youtube以街訪相親節目獲得人氣，近期與各式各樣的美女合作，拍攝穿搭、音樂等系列，今（15）日他在頻道更新影片，助教的好身材掀起網友討論。

黑男今（15）日發布新影片，該片以音樂教室為主題，影片開頭可以看到一位身材姣好的正妹拿著板擦擦拭白板上的字，該正妹綁著馬尾，身上穿一件白色的連衣裙，從側面看可以看見她的傲人上圍，擦拭過程中渾圓雙球不斷晃動，畫面讓觀眾大飽眼福，不過該正妹似沒有穿內衣，大尺度的穿衣風格辣翻網友。

影片中黑男很認真和大家介紹關於音樂的知識，有網友留言：「哦哦...又來新的一個..！？good job 我個人又經不住流口水了！沒辦法專心！」、「我全程都在等待著肩帶掉落」、「相信沒人聽你在說什麼」該片上不到一天就有12萬人瀏覽。

該正妹其實是小有名氣的動漫系正妹苔苔，五官精緻神似南韓女團「EXID」的哈尼，在直播界有「台版哈尼」的稱號，苔苔高中時就擔任外拍模特兒，擁有豐富的外拍經驗，前幾年她拍攝不露點的寫真集，推出後在社群平台擁有超高人氣，Instagram 擁有26.7萬人追蹤，苔苔平時PO最多的還是動漫COS，不時以各種火辣裝扮現身，不吝嗇露出性感好身材。