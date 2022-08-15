台中地方法院今年審理張姓女職業軍人與陳姓丈夫離婚案，法官傳喚其離婚證人陳男父親時竟否認簽名、印章且非他本人所為，驚覺有異，法官遂向台中地檢署告發偵辦，檢方將2人依涉偽造文書罪起訴，因陳承認犯案獲緩起訴，張女否認犯罪遭起訴，15日偵結起訴。

起訴書指出，台中地院在今年間審理張姓女軍人與陳姓男子離婚案件時，傳喚離婚協議書上簽名的陳男父親，陳男父親向法官稱，沒有同意當兒子與媳婦離婚的證人，因此離婚協議書上的簽名、印章都不是他本人所為，法官向台中地檢署告發偵辦。

張女竟為了領取工作單位的單親補助，與陳姓丈夫協議假離婚，張還要求陳男在離婚協議書，簽上陳男父親的名字並蓋章，台中地院審理離婚事件時，陳父稱對2人離婚不知情，不知道擔任離婚證人，經檢方告發後進行偵辦期間，陳坦承涉案獲緩起訴，張不認罪遭起訴。

起訴書指出，張女與陳男去年協議假離婚，先去刻陳男父親的印章，並偽造陳父的簽名、蓋印，用在2人離婚協議書的證人欄，，張與陳偽造離婚協議書後，就到北屯戶政所辦理離婚。檢方偵辦調查時訊問，但張女否認偽造文書，陳男坦承離婚協議書上簽名、蓋印是他所為。

檢方認為，張、陳簽離婚協議時，陳男父親不在場，張卻稱公公有同意當證人，只是人不在場，由陳姓丈夫簽名、蓋印，但沒有舉證。2人為辦理離婚竟偽造陳男父親簽名、蓋印，讓無實質審查權的戶政人員，將離婚協議的不實事項，登載於戶籍系統資料內，2人已涉及偽造文書罪，15日偵結起訴。