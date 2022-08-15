電影「該死的阿修羅」去年抱走金馬獎最佳女配角，如今又獲選代表台灣挑戰第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，導演樓一安驚呼受寵若驚，覺得這比「咒」還恐怖。

樓一安傍晚透過劇組分享，行銷通知他電影代表角逐奧斯卡好消息時，有點被嚇到，覺得這件事比恐怖國片「咒」還恐怖，當被詢問感言時，更直接脫口說出：「怎麼不是『咒』？人家很會嚇人耶！」

樓一安謙虛表示，今年還有很多精彩台灣電影，能入選有點受寵若驚，但如果「該死的阿修羅」因此有機會讓更多海外觀眾看到，也是很棒的一件事，感謝大家。本片監製徐國倫也相當驚訝興奮，「終於懂『受寵若驚』是什麼意思，希望有機會可以代表台灣走進奧斯卡」。

在片中飾演夜市隨機殺人案凶手的黃聖球，在拍戲空檔得知消息時，相當興奮，「能讓更多人看到台灣的電影我真的感到超開心，希望『該死的阿修羅』能過關斬將一路前進奧斯卡」，有趣的是，他先前參與演出的「誰先愛上他的」，也曾代表台灣角逐奧斯卡。

以「該死的阿修羅」先後斬獲金馬獎、台北電影獎最佳女配角的王渝萱，聽聞後也表示，身為劇組其中一員非常幸福，「即便已經下片一陣子了，都可以再感受到這世界有很多美好的事情還繼續開展下去」。

樓一安的老戰友黃姵嘉也替導演開心：「為導演開心、替團隊開心，因為導演光是劇本就修了十幾版本，能被關注真的是對我們大家莫大鼓舞，也預祝能為台灣取得好成績。」演員賴澔哲也直呼相當感動，期待台灣的好作品和優秀創作者都能持續發光。

而以「該死的阿修羅」提名金馬獎最佳新人獎的潘綱大，也不改幽默個性，向樓一安喊話：「昨天凌晨跟一位設計師朋友在聊工作，他說要來算每個職業的時薪，我就在想當演員到底要怎麼算我工作了幾個小時？總之結論是1000/hr，看來分母又要繼續增加了，我非常快樂！老導！請客！」

「該死的阿修羅」9月1日也將於CATCHPLAY+影音平台上架。（編輯：陳仁華）1110815