伺服器機殼廠勤誠（8210）嘉義新廠今年起正式投產，生產效率穩步爬坡，公司目標年底前月產能將推升至8～10萬台，且因應持續成長的雲端存儲需求，英特爾、AMD、ARM等三大美系客戶皆有JDM、OEM等訂單將在新廠生產，在自動化導入之下，產能、效能同步成長，明年貢獻度顯著提升。

勤誠15日舉辦法說，公司第二季營收27.82億元，季增33.2％、年增19％；稅後純益2.77億元，較首季大幅成長119.7％，相比去年同期增加55.8％，每股稅後純益（EPS）2.31元，累計上半年EPS 3.36元。

勤誠總經理陳亞男指出，公司上半年營收、獲利繳出優於預期成績，主要受惠終端應用強勁，包括美國市場維持高速成長，同時也在中國大陸兩廠及嘉義新廠互相調控支援，成功填補先前受大陸封控影響的缺口，展現內部經營管理綜效，「打了漂亮一仗」。

展望後市，陳亞男表示，對於第三季訂單能見度很有信心，第四季也已經有9成以上的掌握度。從市場需求來看，不論是在跟一線CSP客戶或直接接觸的合作商洽談時，都沒有看到大幅下修、取消或是遞延訂單的情況，今年仍抱持審慎樂觀態度，下半年逐季增溫。

除了在手訂單暢旺，勤誠也積極規劃未來生產進度，嘉義新廠自今年1月正式投產，目前產能呈現爬坡式成長。陳亞男坦言，受缺工、召人不易，加上新廠自動化程度較高，初期在設備及人力調配上仍面臨一些挑戰，預計年底前月產能將達8～10萬台。

勤誠強調，嘉義新廠將以提升生產效率為首要任務，以因應美系客戶快速成長需求，像是英特爾、AMD、ARM等大型客戶合作皆處於新產品導入（NPI）階段，預計明年陸續出貨的三大重要產品線，營運貢獻顯著提升。