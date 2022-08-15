今年7月個人房地合一稅收為32.7億元，雖年12%，不過稅收已較5月高峰的35.6億元連續兩個月走跌，反應市場景氣已經降溫，因疫情導致的交易量縮慢慢也反映在稅收上，其中又以過去房市火熱、近期降溫的台南與高雄，衰退幅度較大。

根據最近公布的個人房地合一稅統計顯示，隨著近年房價上漲、納入課稅範圍案件累積，加上過去短期炒作氣氛濃厚，房地合一稅稅收持續增加，在房地合一稅2.0版本上路時的逃命潮曾達單月29.2億元，最高峰出現在討論預售屋禁止換約引爆一波逃命潮，去年12月達47.3億元。

今年高峰則是在5月的35.6億元，不過7月的個人房地合一稅收已經連續兩月衰退，緩步減少到32.7億元，顯示房市有退燒跡象。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一的個人稅收申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的30日內，與簽約交易有1至3個月的落差，現在稅收逐漸開始反應疫情嚴峻時期的量縮市況，今年5月開始陸續受到疫情、股災、升息等因素影響，房市交易量逐漸降溫，加上預售換約高峰期也逐漸過去，未來的房地合一稅收可能還會逐漸縮減。

以各縣市來看，7月稅收最高為台中市的6.3億元，年增28%，增加幅度最高的為新北市4.9億元、年增87%，相較於北台灣及中台灣各都稅收正成長，過去房市交易暢旺的南二都，個人房地合一稅收都呈現雙雙衰退，高雄市4.4億元、年減22%；台南市為2.6億元、年減27%，反應了南台灣房市似有降溫跡象。