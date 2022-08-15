智邦科技（2345）長期秉持 「Making Partnership Work」理念，於2001年起以公司資通訊技術能力，透過智邦公益平台協助急難救助家庭與台灣公益團體。近期台灣永續能源研究基金會舉辦2022亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮，智邦公益平台以「公益好夥伴數位來做伴」榮獲「TSAA台灣永續行動獎」之「SDG 17全球夥伴獎」金獎殊榮。

智邦自2001年成立智邦公益平台，致力於縮短公益團體間的數位落差，鼓勵各類公益團體加入平台，不分服務對象，利用平台聚眾效果，幫助個案及公益團體，快速獲得支持，讓資源發揮最大效益。

智邦發現數位落差不只出現在偏鄉，也不只侷限在少數族群，數位落差也發生在公益團體身上。智邦公益平台結合本業核心能力，如資通訊技術、數位行銷、媒體公關等，以創新科技，將金流串接、搜尋引擎最佳化、網站跨載具設計、資訊安全等融入網站設計，提供安全有效率的公益平台，提供尚無足夠能量進行數位轉型的公益團體，一個發聲及行銷的管道，利用平台的聚眾效果及行銷工具，讓公益團體的服務理念能夠在短時間觸及更多民眾，獲得更多支持與曝光。

2021年智邦公益平台與328個公益團體，共發起301個勸募專案，議題面向涵蓋身心障礙服務、青少年兒童照護、老人服務、婦女關懷、特殊醫病等，共獲得15,961人次響應，成功募得約3,397萬元。

2021年平台協助266位民眾及其家庭急難救助，共2,903人次捐款響應，總協助金額2,555,000元。

智邦公益平台不只串聯各地的「金」，更串起彼此的「心」。20年前從單純捐款，20年後結合核心能力，協助公益團體降低數位落差，打造一個多元開放的數位平台，串聯人、事、物，讓好人做好事，讓好事有更多人參與，讓好物幫助更多有需要的人。智邦期待有更多的企業，一起串聯資源，提升夥伴關係，創造永續共好。