雖然每天搭配上班造型很有趣，但也會有疲乏的時候，不如參考近期藝人們的連身褲搭配，讓你早上起床腦袋沒開機，也能不動腦穿的好看。

朴敏英在adidas x Gucci系列發布日，便搶先在化妝台前發出以該系列連衣褲自拍的照片。（摘自朴敏英IG）

韓女團TWICE成員娜璉以Louis Vuitton 浴巾打造連身熱褲。（摘自TWICE IG）

adidas x Gucci 白色連衣褲，9萬4200元。（Gucci提供）

怕熱的女孩可以參考如朴敏英、娜璉的清涼連身褲造型，前者以adidas x Gucci呈現休閒時尚的模樣，可再依據出席場合搭配跟鞋貨休閒鞋;若是走甜辣路線的女孩，則可參考韓女團TWICE成員娜璉在自己的solo歌曲的造型，她將Louis Vuitton 印有品牌標誌性LOGO的海灘巾，改造成連身熱褲，毛巾的材質使搭配腳上的蕾絲長襪，呈現出慵懶又甜美的氣氛。

賈靜雯日前以台灣訂製婚紗品牌LinLi Boutique（林莉婚紗）的灰色連身褲，挖空的設計展現性感不失帥氣的風格。（摘自賈靜雯 IG）

若想打造較為正式一點的造型，則可參考如賈靜雯、楊謹華、曾之喬的造型。雖然連身褲通常會給人較為幹練、剛硬的氣質，但賈靜雯挑選的LinLi Boutique打造的灰色連身褲，卻巧妙的運用挖空設計，為整體服裝輪廓增添女性氣質，更加凸顯出剛柔並濟的都會女性樣貌，將看似「簡單」的連身褲打造成細節十足的服裝。

楊謹華於台北電影節上，以Saint Laurent黑色連身褲出席，搭配搶眼的藍色手套呈現俐落的造型。（摘自楊謹華臉書）

曾之喬以BURBERRY連身褲出席品牌「LOLA精彩世界」活動，並把腰帶穿到胸前打造玩味。（摘自曾之喬IG）

另外，楊謹華、曾之喬雖不約而同選擇顏色較為低調的黑色連身褲，但前者在穿著Saint Laurent黑色連身褲，選擇以浮誇耳飾、搶眼的藍色皮質手套打造視覺亮點，而後者則將腰帶拉至胸口，運用將皮帶上的運用搶眼的鏡面釦飾，搭出玩味，並運用白色的BURBERRY LOLA包與服裝做出對比，也與耳環上的珍珠互相呼應，兩這皆運用不同的單品搭配營造亮點。