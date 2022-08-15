音樂家陳泗治逝世30周年紀念活動，將有紀念展，展覽內容包括創作手稿及珍貴筆記等。（國立傳統藝術中心提供）

說起淡江中學，許多人會聯想到歌手周杰倫、胡德夫等，而淡江中學前校長、前輩作曲家陳泗治，更是幕後作育英才的推手，近期他逝世30周年，國立傳統藝術中心和衛武營國家藝術文化中心合作，在北高兩地舉辦展覽、音樂會和講座，紀念這位音樂家、作曲家，音樂會還有多首重要創作，包括聖樂合唱曲《上帝的羔羊》。

策展人徐玫玲表示，陳泗治可說是台灣第一代作曲家和第一代鋼琴家，「他1939所創作的鋼琴組曲《台灣素描》， 是題獻給他恩師德明利的作品，這是台灣第一套鋼琴組曲，1936年創作的《上帝的羔羊》，是台灣第一首聖樂合唱曲，第一幕、第二幕運用了聖經的典故，他的作品走在台灣時代的尖端。」

徐玫玲表示，陳泗治是台灣第一代接受西方創作技法的作曲家，「他承襲了歐洲浪漫主義，會聽見他的音樂用了很多半音，然後又有台灣傳統音樂的五聲音階，這樣的聲響和我們周遭的音樂息息相關，也讓他的音樂很可親。」

特別的是，徐玫玲要喊陳泗治「四叔公」，陳泗治是她母親那邊的長輩，而徐玫玲是音樂學者，自小會學音樂和陳泗治也很有關聯，她表示，這次策展也對她意義非凡。

徐玫玲表示，這次策展內容包括從陳泗治一生的發展脈絡開始談起，以及他年少時進到淡江中學，接受基督信仰洗禮，從此改變他的一生，同時他創辦了純德女中音樂班，可說是創辦了台灣教育體制上第一所女子音樂專科學校。

此外，還有展示陳泗治在1934年擔任留日學生所組成的「鄉土訪問音樂演奏會」靈魂伴奏時，演出時的報導和樂譜手稿、出版譜、CD等。同時，還有陳泗治從1927年到1980年代末期寫的講道稿和雜記，徐玫玲表示，「他的精神始終都是上帝的僕人。」

音樂會將於8月17日在台北國家音樂廳、10月1日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場，8月23日台灣戲曲中心的台灣音樂館將有特展，9月2日起高雄也有紀念活動。