北市士林捷運站驚見1輛像是「道路版香蕉船」的自行車，有男子便拍下上網求問，並質疑這輛交通工具「上路應該沒問題吧？」，由於該車造型非常特別，其高度只有半輛機車高，不僅如此，它還有著3顆腳踏車般的輪胎，引起不少民眾拍照、攝影；網友也指出此車「離遠一點！貴喔」、「這比某些重機還貴喔」。

一名男子在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，並上傳1段影片，他表示晚間11點時，在士林捷運站附近看見一輛「酷東西」，並向網友詢問「這台是什麼？」，並質疑該交通工具「上路應該沒問題吧？」。

另外也有網友在其他地方捕捉到「自行車」的身影。（翻攝自臉書爆料公社官方粉專專屬）

從原PO是傳的影片可見，影片中有輛紅白分層的交通工具，整體車輛非常低，約一半機車高，並且從側邊可發現有個像是腳踏車的輪框，並且該車輛疑似只有3顆輪胎行駛，還可看見車輛亮起紅色的車尾燈。

貼文一出，網友紛紛留言表示「斜躺車」、「躺著開的腳踏車啦」、「有錢人的玩具」、「離遠一點！貴喔」、「應是研發單位的測試車」、「這比某些重機還貴喔」、「感覺是大學生的研究」、「某實驗的車輛，不知道是腳踏的還是什麼動力車輛」、「道路版香蕉船」、「這高度在路上大車看得到嗎？」。

另外也有網友在其他地方捕捉到「自行車」的身影。（翻攝自臉書爆料公社官方粉專專屬）

另外有網友認為，這輛車是「DF Velomobile，人力驅動，有參加過2020年11月台灣自行車協會舉辦的北高360(自行車比賽活動)」，也有網友認為「該車現在有電動輔助」。