壽險今年新契約保費破兆無望。據壽險公會15日最新統計，7月壽險新契約保費527億元，創2013年2月之後、即113個月新低，並較去年同期衰退35.6％，前七個月累計新契約保費近5,104億元，同比亦是衰退14.58％，全年不僅破兆元無望，更可能創下2008年之後單年新低。

壽險業者分析主要有三大原因造成，一是疫情仍未平復，業務員面對面銷售及出國投保者都受影響；二是7月資本市場波動較大，投資型保單買氣大受影響，7月僅近210億元，比去年同期減少近57％；三是金管會緊盯利變保單宣告利率，壽險公司在利變壽險及利變年金銷售上亦轉保守，7月利變壽險新契約保費231億元，同比成長5.9％，已比6月成長39％及今年1到4月的兩位數成長，放緩許多，8月應會持續。

同時，7月續期保費1,181億元，比去年同期衰退23％以上，總保費1,708億元，亦衰退27.6％，呈現新契約、續期及總保費三項都衰退的情況，前七個月總保費比去年同期少了3,317億元，比2020年新冠肺炎剛爆發時更慘。

今年前7月新契約保費成長的險種，一是利變壽險，七個月共銷售2,059億元，年成長22.2％ ，其次是固定利率的傳統壽險保單，前七月新契約保費近288億元，成長逾25％。

其餘保單全數衰退，衰退最多是去年賣最好的投資型保單，今年前七個月僅銷售近2,373億元，比去年同期衰退30％以上，不少去年投資型保單一個月賣30~60億元的公司，今年降到單月不到10億元，今年全年投資型保單恐難賣破4,000億元。

其次是利變年金，也因宣告利率不如往年，前七月新契約保費118億元，衰退近66％，健康險也因失扶險等不再熱銷，前七月新契約保費201億元，衰退17％，意外險（即傷害險）前七月賣63.63億元，幾乎跟去年同期拉平，但也沒有成長。

2020年因疫情阻礙保單銷售，且市場情況不明，全年新契約保費9,168億元，創12年新低，若今年連9,000億元都不到，就會創下14年、即金融海嘯之後的新低，若連8,553億元都不到，即比2008年還慘。