兩套標準？國民黨桃園市長參選人張善政昨(14)日晚間在臉書公開7大政見主軸，民進黨桃園市中壢區市議員參選人魏筠今(15日)發文批評，張所提政見內容空洞是「草包」；對此，臉書粉專「政客爽」則反觀民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，完全沒提政見外，唯一做的事情是玩手遊「怪物彈珠抽卡」，直酸「真有高度」。

張善政14日在臉書放送「七大未來」政見，包括：前瞻科技的未來，在市民生活中落實「智慧城市」；航向天際的未來，引入國際科技大廠落地、建設新創產業市場及聚落；開放透明的未來，開放資料打造數位政府透明度；年輕活力的未來，讓桃園年輕人就業不需要跑到台北；攜手團結的未來，形塑族群共融、世代共榮；富足繁榮的未來，投入資源增加托育能量、公托人員待遇；自然共好的未來，達成低碳、少污染的目標。

魏筠則發文直指，張善政提出的政見不像在選舉反而是作文比賽，她說，張善政明明當過政務委員、行政院副院長、院長，怎麼提出如此空洞的政見？「還是張善政根本是個草包，只是之前形象包裝太好？」而這些政見鄭文燦市長早都在做，代表張沒有用心了解桃園，甚至連幕僚也一樣。

政客爽則反酸：「民進黨桃園一些沒名氣的議員參選人，為了爭取曝光度開始打張善政政見，然後酸了半天，講不出這些政見哪裡有問題，笑死。於是我查了一下鄭運鵬的政見：一 個 都 沒 有。除了他發文慶祝選桃園市長所以玩怪物彈珠抽卡，真的很有高度，望周知。」還在留言區繼續虧：「像這種只會玩遊戲的宅男程度要選市長，我去動漫展可以找幾百個來選桃園市長」。

網友笑回：「政見只有四個字：抗中保台」、「民進黨心中只有他們好」、「最近發現民進黨的草包政客越來越多，簡直讓人觸目驚心啊！（政客爽：鄭運鵬絕對比大家想像還草包~）」、「走了一個草包，來了一個月月鳥」、「不是沒有政見，而是“1450團隊”還在趕工當中。」、「別為難他了，他是靠『指鹿為馬』上位的！」、「此人真的跑錯棚了」、「他的政見就一個，去問鄭文燦」、「綠民好騙，不用政見啦！」。