搶攻中秋送禮商機，嘉義縣領航身心障礙者產業庇護工場融入民雄新鮮鳳梨、鹹蛋黃，製作出甜鹹豐富口感的「富翁餅」，今正式發表銷售。（呂妍庭攝）

嘉義縣領航身心障礙者產業庇護工場融入民雄新鮮鳳梨、鹹蛋黃，製作出甜鹹豐富口感的「富翁餅」，標榜一口咬下流心滿溢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣領航身心障礙者產業庇護工場今與嘉義縣精神康扶之友協會、若竹兒教育基金會一起強力推銷秋節禮盒。（呂妍庭攝）

搶攻中秋送禮商機，嘉義縣領航身心障礙者產業庇護工場融入民雄新鮮鳳梨、鹹蛋黃，製作出甜鹹豐富口感的「富翁餅」，標榜一口咬下流心滿溢，今庇護工場並與嘉義縣精神康扶之友協會、若竹兒教育基金會一起強力推銷秋節禮盒，嘉義縣長翁章梁到場試吃，除誇好吃，也說「富翁餅」外形小巧，符合現代消費者的飲食習慣，呼籲民眾支持身心障礙者，採購庇護工場相關產品。

「富翁餅」由勞工暨青年發展處輔導庇護工場，與中正大學企研所合作開發，品名象徵各行各業因疫情影響收入，藉由「富翁」餅的喜氣意涵分享好運，也期許庇護工場早日走出疫情，永續經營。

今翁章梁除參與嘉縣領航身心障礙者產業庇護工場中秋禮盒成果展，也與學員小睿一同示範製作月餅，表示製作過程看起來輕鬆，親身操作後才知道每一步驟都是技巧。

庇護工場就服員林育如說，「富翁餅」內餡結合嘉義民雄鳳梨與鹹蛋黃流心，大口咬下可感受到鹹甜交織的豐富口感，每一顆月餅都包含著美味與學員的用心，期盼各企業團體或民眾踴躍訂購，

近年受疫情影響，身心障礙團體年節禮品訂單也衝擊不少，若竹兒教育基金會董事長林朋輝說，今年訂單穩定，但疫情未歇，很多上千分的大單不敢接，就怕學員一旦有人確診，整體人力受影響，沒辦法如期交貨會造成支持企業、團體的困擾。

勞青處長陳奕翰指出，庇護工場是身障朋友訓練及就業的場所，縣內還有嘉義縣身心障礙者聯合會庇護工場、弘元皮革庇護工場、嘉義縣精神康扶之友協會附設微笑工坊等3家庇護工場，每個禮盒都是身障朋友歷經長時間訓練及學習的成果，尤其中秋節訂單是年底重要經濟來源之一，呼籲各界多採購庇護工場相關產品，給身障朋友鼓勵和肯定。