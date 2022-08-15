法院官員表示，軍政府統治的緬甸法院今天判處緬甸前實際領袖翁山蘇姬4項貪汙罪名成立，在原有刑期上增加6年徒刑。

美聯社報導，審判以閉門形式舉行，禁止媒體或民眾進入旁聽。當局也對翁山蘇姬的律師下達噤聲令，不得透露審判訊息。

翁山蘇姬在今天裁定的4項貪汙案中，被控濫用職權以低於市場價格租用公用土地，以及利用慈善捐款建造宅第。她的4項罪名各處3年有期徒刑，但其中3項同時服刑，因此總共再服6年徒刑。

翁山蘇姬否認所有指控，委任律師預料將提起上訴。

緬甸軍方去年2月推翻民選政府，奪取政權後將翁山蘇姬囚禁。她已因貪腐、煽動群眾對抗軍方、違反COVID-19防疫規定，以及違反電信法等罪名，被判處11年徒刑。

分析家指出，對翁山蘇姬和其盟友的諸多指控，是為了讓軍方奪權合法化，同時在預定明年舉行的選舉前，將翁山蘇姬排除在政壇之外。軍方已承諾將於明年舉行選舉。