丁力騏在《少年關公！降肉！》飾演關羽。（三立提供）

《少年關公！降肉！》舉行開鏡儀式。（三立提供）

三立台灣台《新戲說台灣》自2002年6月開播至今，播出屆滿20年、播出4600多集，稱史上最長壽古裝電視劇。為慶祝開播20周年，特別耗資千萬推出旗艦型大戲《少年關公！降肉！》，丁力騏飾演的關公將穿越至現代，該劇15日於彰化花壇玄門山關聖帝君教脈山門舉行開鏡典禮，彰化縣長王惠美、花壇鄉鄉長顧勝敏、玄門真宗法師、恩主護道會幹部以及地方人士共同敬拜祈福拍攝順利、收視長紅。

《少年關公！降肉！》由8點檔男星丁力騏挑大樑飾演少年關公–關羽的角色，出道近20年的丁力騏演過正反派，唯獨沒有挑戰過演神明。這次在戲說飾演橫跨「儒釋道」三教的完美男神關羽。丁力麒透露，他在關聖帝君聖誕當天，無意走進關帝廟時便接到劇組電話，邀約飾演關羽的角色，讓他冥冥中相信這一切應是關聖帝君的指示，他主動在拍戲期間初一、十五吃齋，來表達對「橫跨三教完美男神」的敬意，還說「禁慾」是第一要務。雖然戲在鬼月開拍，但是丁力騏演神明，自覺有神明護體，笑說：「相信一切都會很順利。」

《少年關公！降肉！》在俗稱的鬼月開拍，時空交錯的劇情，不僅需要出入山區，還有戲說台灣中難得的飛車追逐戲碼。雖然拍攝難度比起純古裝來得複雜，又常常在墓仔埔趕戲到半夜，但總是能逢凶化吉，關關難過關關過，順利程度讓劇組嘖嘖稱奇，紛紛表示果然「關聖帝君」有在保庇。

該劇劇情改編自關公故里山西運城家廟傳說。少年關羽為了保護鄉里打死惡霸呂熊，因而被東漢官兵追殺，父母因為年邁，為了不担誤兒子逃跑雙雙投井。劇組為了重建關公故里東漢場景，更花費超過200萬在彰化玄門山搭建古裝場景，並聘請電影級美術道具，還打造了傳說中的古井。製作人蔡見賢、林泓芫還不借血本，租借千萬超跑、億萬豪宅、百年關廟古蹟做為劇中道具場景。該劇預計9月5日首播。