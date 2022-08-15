年底四湖鄉長選舉，四湖蘇家班蘇秉承與吳勁葦面臨互打狀態，蘇家班掌門人、前雲林縣議長蘇金煌為避免家族分裂、地方對立，15日宣布參選四湖鄉長，呼籲蘇秉承與吳勁葦退選，以免讓有心人士、競爭對手從中得利。目前四湖鄉長參選人還有民進黨陳明新，原本有意參選的前參天宮主委吳孟宗，則在13日蘇金煌拜訪後宣布退選。

蘇金煌曾擔任2屆四湖鄉長、2屆雲林縣議會議長，鄉長卸任後支持2弟蘇金志當選鄉長，輔佐長子蘇俊豪擔任雲林縣議會副議長，目前蘇金煌雖退居幕後，但在地方及政壇仍極具影響力。此次因8弟蘇秉承、2弟蘇金志大舅子吳勁葦先後投入鄉長選舉，引發家族「網內互打」，為避免家族分裂，決定自己出馬參選。

蘇金煌表示，面對年底四湖鄉長選舉一戰，蘇家班面臨有心人意圖分裂、製造對立。蘇秉承是親胞弟、吳勁葦是他一手牽成的，均為蘇家班成員，他以大家長身分沈重喊話，希望2人就此退選鄉長，除避免蘇家班分裂也消弭地方對立，並化解支持蘇家班的四湖鄉親各種困擾。

蘇金煌說，13日他帶著長子蘇俊豪，一同拜會有意參選鄉長的吳孟宗，吳雖非蘇家成員，但他向吳提及3大初衷、8項政見後，吳非常認同，二話不說當場答應退選並全力支持他參選鄉長，讓他非常感謝與欽佩其氣度。

對於蘇金煌的參選，蘇秉承表示先沈澱心情好好思考；吳勁葦則說這須要大家好好溝通，只要是有利於鄉親，都還有研商的空間。

地方政壇分析，此次蘇家班「網內互打」情況非常嚴重，除了蘇秉承與吳勁葦外，還有蘇金煌長子蘇俊豪、蘇金志長子蘇國瓏均投入縣議員選舉，2人選票重疊，為確保2人能夠順利當選，蘇金煌有必要自己出面投入選戰，藉此妥善分配蘇家班支持者的選票。