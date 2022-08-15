南投縣議會議長何勝豐，小學學歷經過4年變碩士，就讀亞洲大學的碩士論文被爆涉抄襲；何勝豐則表示，他是依「吳寶春條款」以同等學力讀研究所，至於別人對論文怎麼說，他都沒不反駁，亞大要取消學位也沒意見。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢，質疑何勝豐在2014年的選舉公報登記是小學畢業，2018年就擁有碩士學位，而且論文專業到讓她看不懂。

何勝豐於2016年在亞洲大學生物與醫學資訊學系碩士班取得學位，碩士論文題目為《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性之探討》，被質疑涉及抄襲他的議會祕書、也是碩士班同學的羅崴騰論文，兩人的指導教授都是張培鈞博士。

針對論文風波，何勝豐表示，別人怎麼說，他都沒有意見，因為覺得沒有差，即使亞大取消碩士學位，他也沒意見；因為他從政30多年，並不是靠學歷，而是對鄉親服務的熱忱，獲得選民認同與支持。