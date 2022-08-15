民進黨台北市長參選人陳時中在後援會成立大會致詞時提及「要批評也要有腦筋」遭解讀是對內湖里長嗆聲，風波持續延燒。民進黨台北市中正萬華議員參選人洪婉臻炮轟，國民黨台北市長參選人蔣萬安抹黑陳時中「好大的官威」，還牽拖這句話是來自《九品芝麻官》，稱陳時中不知道就是太少用網路、離年輕人遙遠。

洪婉臻表示，她與陳時中今天來到青山宮參拜，聽到這種荒唐的瞎扯真的忍不住笑成瞇瞇眼。

她說，《九品芝麻官》是1994年的電影，一開始主要在電視上播放，是後來網路普及化，才開始可以在網路串流影音平台收看，「蔣萬安沒做功課還瞎蹭年輕人，根本就是裝年輕來騙票，到底是誰幫你寫的稿啊，笑死。」

洪婉臻指出，蔣萬安身為政治上的青壯世代，卻毫無為理想奮鬥的決心與勇氣，只會高舉蔣家血統，甘淪黨奴、被黨控制，大打抹黑烏賊戰。「這次還鬧出蹭年輕人的笑話，蔣萬安真的是虛有其表、敗絮其中！」