桃園市紅毛港聖母宮普渡釀3死，桃檢15日訊問廟方負責人，發現魏姓副宮主和陳姓死者共同發起送王船活動，以涉犯過失致死罪嫌，諭知宮廟實際負責人、魏姓副宮主5萬元交保。

桃園市新屋區紅毛港聖母宮一行19人，13日晚間同赴永安漁港海邊辦普渡法會，豈料適逢漲潮又遇大浪，扛轎的26歲陳姓、46歲詹姓、30歲呂姓及15歲紀姓少年全遭捲入海中釀3死，幸運被救回的詹男也還在加護病房觀察。

檢警調查，「中元節送煞燒王船」活動是由27歲魏姓副宮主和27歲陳姓死者共同發起，12日透過通訊軟體在群組公告，12男7女於13日晚間各自驅車前往，還利用定位APP追蹤聯繫相互位置，眾人在距新屋區漂流木公園800公尺外沙灘集結，全程未穿救生衣就下海，因大浪襲擊，最後釀成悲劇。

桃檢警15日相驗，並訊問魏姓宮主及他3個擔任副宮主的兒子，其中發起活動、並經營宮廟行銷的魏男，滿臉愧疚，等候相驗時一度潸然淚下，檢方也認定他是實際負責人，認為他應注意而未注意，訊後依過失致死罪嫌諭知5萬元交保。