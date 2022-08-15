知名港星王祖藍和華裔小姐冠軍李亞男公開戀情後，他身高162公分，比女方矮13公分，所以被稱「長短腳之戀」，長跑多年後終於在2015年結婚，目前已有2個寶貝女兒；近日這對夫妻出席紅毯，王祖藍站在老婆身邊提裙襬，照片曝光卻被網友笑看起來像花童。

香港男星王祖藍和妻子李亞男14日出席微博電影之夜，李亞男穿著白色一字領洋裝，露出大片香肩，身材曲線優美，當天她一頭短髮，拖地裙襬十分優雅，氣質依舊迷人，王祖藍則身穿經典款黑西裝，脖子上掛著裝飾蝴蝶結，兩人走紅毯時王祖藍替李亞男提起裙襬，貼心舉動卻因為兩人的身高差，遭網友討論，網友笑虧王祖藍像幫新娘提裙子的花童。

照片一上傳網路，許多網友用關鍵字「王祖藍給李亞男提裙好像花童」討論，圖片中王祖藍面無表情的看向遠處，讓網友直呼：「好像小孩被罵了，但又很倔強的樣子」、「不知道的人會以為是母子」、「傷害不大，侮辱性極強」，連李亞男本人都發文調侃：「你好，我的花童」，高情商的王祖藍立刻在下方發出自己小時後的花童照，開玩笑道：「當花童我可是專業的」。

李亞男在微博發文，開玩笑稱老公是花童，王祖藍隨即也留言了。（圖／翻攝自微博／李亞男、王祖藍）

李亞男在微博發文，開玩笑稱老公是花童，王祖藍隨即也留言了。（圖／翻攝自微博／李亞男、王祖藍）

李亞男過去獲溫哥華華裔小姐冠軍，之後參加國際華裔小姐競選，以優良外貌和氣質奪得冠軍，被電視台簽下成為合作女藝人，她和王祖藍結婚後，曾有一度傳兩人聚少離多，王祖藍事後回應將多陪伴妻子並暫時停工，感情令外人羨慕。