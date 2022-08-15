針對「私立大專校院教師聘約爭議」一案，監委賴鼎銘、蕭自佑、林國明調查發現，教育部長期未主動清查全國私立大專校院聘約內容及爭議，且距102年函發範例迄今已逾8年，部分教師長期面臨不合理聘約、甚引發違法解聘或不續聘之待遇，損及教師人權及學生學習權益，均不利高教專業發展，監察院糾正教育部，及函請教育部檢討改進

糾正案文指出，教育部曾於2013年11月22日函發教師聘約明顯不合理內容與合理聘約之範例予各級私立學校參考，但該範例實未具強制力，常見聘約爭議樣態包括利用發聘書迫使教師同意減薪等。但教育部函發範例迄今已逾8年，仍未主動清查全國私校教師聘約內容爭議，僅依個案陳情函轉、消極零星處置，疑只作紙上監督。

3位監委表示，距教育部函發範例迄今已逾8年，該部迄未主動清查全國私校教師聘約內容爭議，思忖解決對策，僅依個案陳情函轉、消極零星處置，疑只作紙上監督，部分教師長期面臨不合理聘約作為、違法解聘或不續聘，實難謂符教師法及教師待遇條例對於教師身分及生活制度性保障的重要意旨，核有怠失。

據統計，110學年度全國私立大專校院編制內專任教師薪給與公立學校的支給數額相較，比率達100％者計61校（占比55.45％），另有49校未達100％（占比44.54％），其中計有6所專任教師支給數額未達公立學校的8成，且有3校更未達6成。

3位監委指出，現行私立大專校院編制內教師的本薪，應依公立學校同級同類學校教師標準辦理，但由於部分私校大幅刪減學術研究加給，導致私校教師平均合計月支數額仍有嚴重落差。

監委提及，學術研究加給雖由學校自訂，然部分財務狀況及註冊率尚佳之學校屢傳教師研究費長期打折等不合理情事，該部政策措施成效不彰，且鐘點費更有7成迄未調整，教育部未積極督導私校確實衡酌實際財務狀況及發展比照或研訂相關加給，致生嚴重落差，顯未符憲法等保障教育工作者生活、提升教育品質之重要意旨，亟待積極檢討改善。