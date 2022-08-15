南投縣議會議長何勝豐，小學學歷經過4年變碩士，就讀亞洲大學的碩士論文被爆涉抄襲；何勝豐則表示，他是依「吳寶春條款」以同等學力讀研究所，至於別人對論文怎麼說，他都沒不反駁，若亞大要取消學位也沒意見。南投出身且有醫師背景的立委林靜儀說，她很敬佩；亞大則表示，依規處理。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢，質疑何勝豐在2014年的選舉公報登記是小學畢業，2018年就擁有碩士學位，而且論文專業到讓她看不懂。針對論文風波，何勝豐表示，別人怎麼說，他都沒有意見，因為覺得沒有差，即使亞大取消碩士學位，他也沒意見。

據了解，何勝豐於2014年就讀亞洲大學生物與醫學資訊學系碩士班，畢業論文題目為《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性之探討》，被質疑涉及抄襲他的議會祕書、也是碩士班同學的羅崴騰論文，兩人的指導教授都是張培鈞博士。

民進黨立委林靜儀表示，因辦公室長期關注身心障礙的患者和病友，希望他們能得到醫療和社區、社會的支持，基於站在長期關注身心障礙相關的社會支持等立場，且長期關心醫療資料庫，當看到這篇論文內容和研究方向，蠻意外南投縣議長何勝豐可寫出如此專業文章。

林靜儀說，自己辦公室過去在南投、竹山等地，尋覓地方上對身心障礙病友的支持，包括日照、地方活動等，相信未來南投縣在相關議題上，議長何勝豐會給予較多支持，因他自己已做相關的研究。亞洲大學回應，若校方接獲檢舉，校方將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理。